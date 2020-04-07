ФИФА порекомендовала клубам продлить контракты до фактического конца сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) порекомендовала клубам продлить истекающие контракты с игроками до фактического конца сезона, сообщает официальный сайт организации.

"Контракты игроков обычно завершаются по окончании сезона. Но нынешний сезон не закончится в запланированные даты. В связи с этим предлагается продлить контракты до фактического конца сезона. Это позволит сохранить целостность и спортивную составляющую", - говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, что нынешний сезон приостановлен во всех европейских чемпионатах, кроме Беларуси.

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