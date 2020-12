ФИФА поздравила Черышева с юбилеем

Сегодня, 26 декабря, вингер "Валенсии" Денис Черышев отмечает юбилей - ему исполнилось 30 лет.

С днём рождения футболиста поздравила пресс-служба ФИФА, вспомнив его гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

"Денис Черышев на Чемпионате Мира 2018 года забивал гол в среднем каждые 69 минут и забил больше всего голов с игры, включая два красивых дальних удара! Надеемся, что вингер сборной России так же стильно отмечает своё 30-летие", - говорится в публикации ФИФА.

⚽️ Denis @Cheryshev averaged a goal every 69 minutes and scored the joint-most from open play at the 2018 #WorldCup, including two screamers



We hope the @TeamRussia winger is celebrating in style again today on his 30th birthday pic.twitter.com/VEm9OnTCZS