ФИФА поздравила Черышева с юбилеем

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ФИФА поздравила Черышева с юбилеем

Сегодня, 26 декабря, вингер "Валенсии" Денис Черышев отмечает юбилей - ему исполнилось 30 лет.

С днём рождения футболиста поздравила пресс-служба ФИФА, вспомнив его гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

"Денис Черышев на Чемпионате Мира 2018 года забивал гол в среднем каждые 69 минут и забил больше всего голов с игры, включая два красивых дальних удара! Надеемся, что вингер сборной России так же стильно отмечает своё 30-летие", - говорится в публикации ФИФА.

Черышев выступает за сборную России с 2012 года, сыграл 30 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: Сборная России поздравила Черышева с юбилеем. | http://soccernews.ru
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