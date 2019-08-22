ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения
ФИФА в твиттере опубликовала поздравительный пост, посвящённый дню рождения нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы.
Сегодня, 22 августа, футболисту исполнился 31 год.
"Настоящему герою сборной России на Чемпионате Мира 2018 года. Поздравляем Дзюбу с 31-летием", - говорится в публикации ФИФА.
#HBD to a real hero of @TeamRussia's 2018 #WorldCup campaign— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 22 августа 2019 г.
Celebrate Artem Dzyuba turning 3⃣1⃣ by reliving his three goals in the hosts' run to the last eight ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/hHuo3cpLXa
Напомним, что на домашнем мундиале Дзюба сыграл 5 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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