ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения

Теги фифаартём дзюбазенит санкт-петербургроссия

ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения

ФИФА в твиттере опубликовала поздравительный пост, посвящённый дню рождения нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы.

Сегодня, 22 августа, футболисту исполнился 31 год.

"Настоящему герою сборной России на Чемпионате Мира 2018 года. Поздравляем Дзюбу с 31-летием", - говорится в публикации ФИФА.

Напомним, что на домашнем мундиале Дзюба сыграл 5 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Дзюба назвал свою версию сборной мечты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Впервые с 2008 года российская команда потерпела разгромное поражение в квалификации Лиги Чемпионов

Впервые с 2008 года российская команда потерпела разгромное поражение в квалификации Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов