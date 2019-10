ФИФА поздравила Пеле с днём рождения

Пресс-служба ФИФА опубликовала пост с поздравлением легендарного бразильского футболиста Пеле.

"Только он три раза выигрывал Чемпионат Мира. Единственному и неповторимому Пеле сегодня исполняется 79 лет!" – говорится в публикации.



The only player to win three World Cups



The one and only @Pele turns 79 today @CBF_Futebol | #WorldCup pic.twitter.com/0JTf6u0Asx