ФИФА поздравила Пеле с днём рождения
Пресс-служба ФИФА опубликовала пост с поздравлением легендарного бразильского футболиста Пеле.
"Только он три раза выигрывал Чемпионат Мира. Единственному и неповторимому Пеле сегодня исполняется 79 лет!" – говорится в публикации.
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2019
The only player to win three World Cups
The one and only @Pele turns 79 today @CBF_Futebol | #WorldCup pic.twitter.com/0JTf6u0Asx
Пеле в течение карьеры выступал за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". За сборную Бразилии провёл 92 матча и забил 77 голов.
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