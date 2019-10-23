ФИФА поздравила Пеле с днём рождения

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ФИФА поздравила Пеле с днём рождения

Пресс-служба ФИФА опубликовала пост с поздравлением легендарного бразильского футболиста Пеле.

"Только он три раза выигрывал Чемпионат Мира. Единственному и неповторимому Пеле сегодня исполняется 79 лет!" – говорится в публикации.

Пеле в течение карьеры выступал за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". За сборную Бразилии провёл 92 матча и забил 77 голов.

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