ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года

Теги фифачемпионат мираджанни инфантино

ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два годаФИФА предлагает 16 миллионов евро каждой национальной футбольной федерации, если в марте будет одобрен проект нового Чемпионата мира, который будет проводиться раз в два года, сообщает Carrusel Deportivo.

По информации источника, если проект будет одобрен, Чемпионат мира будет проводиться каждые 2 года, начиная с 2026 года.

Джанни Инфантино, президент ФИФА прокомментировал возможное новшество.

"Если мы не хотим, чтобы дети уходили из футбола, мы должны проводить чемпионат мира каждые 2 года", - сказал функционер.

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