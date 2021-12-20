ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года

ФИФА предлагает 16 миллионов евро каждой национальной футбольной федерации, если в марте будет одобрен проект нового Чемпионата мира, который будет проводиться раз в два года, сообщает Carrusel Deportivo.

По информации источника, если проект будет одобрен, Чемпионат мира будет проводиться каждые 2 года, начиная с 2026 года.

Джанни Инфантино, президент ФИФА прокомментировал возможное новшество.

"Если мы не хотим, чтобы дети уходили из футбола, мы должны проводить чемпионат мира каждые 2 года", - сказал функционер.

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