ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018

ФИФА представила дизайн билетов на матчи Чемпионата Мира 2018 года.

На каждом билете есть ключевые элементы защиты: штрихкод и голограмма. Билеты являются именными - на них будет указано полное имя владельца.

Фото: Билет на матч ЧМ-2018

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