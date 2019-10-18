ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира

Стало известно, как будет выглядеть эмблема клубного Чемпионата Мира 2019 года, который пройдёт в Катаре.

Символом турнира стал мяч в виде жемчужины на фигурном постаменте.

Цвета - бордовый и бирюзовый - выбраны не случайно. Они символизируют традиции Катара и цвет залива Доха.

Напомним, что КЧМ пройдёт с 11 по 21 декабря. Европу будет представлять победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль".

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