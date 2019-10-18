ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира
Стало известно, как будет выглядеть эмблема клубного Чемпионата Мира 2019 года, который пройдёт в Катаре.
Символом турнира стал мяч в виде жемчужины на фигурном постаменте.
Цвета - бордовый и бирюзовый - выбраны не случайно. Они символизируют традиции Катара и цвет залива Доха.
Напомним, что КЧМ пройдёт с 11 по 21 декабря. Европу будет представлять победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль".
Не пропустите: Опубликовано первое фото официального мяча Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря
-
"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной"
-
"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом"
-
Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!
-
Тедеско перенёс свой офис на "Открытие Арену"
Лента новостей
-
Сборная Армении уволила главного тренера
-
ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира
-
Битва "красных", сражение "Боруссий" и догоняющий "Сити" против неожиданной выскочки: выделяем 4 матча, которые стоит посмотреть на выходных
-
Каррера: "Роналду выглядит на 28 лет. Думаю, он побьёт рекорд Пеле"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить хавбека "Ювентуса"
-
Итальянский клуб "Палермо" официально расформирован
-
Сульшер прокомментировал встречу Погба и Зидана
-
Титов: "Назначение Тедеско - плевок в российский тренерский корпус"
-
Правительство России выделило сотни миллионов рублей на подготовку к Евро-2020
-
Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря
-
2
В твиттере "Амкара" появилась эротическая реклама
-
"Это связано с психоэмоциональным моментом": в "Спартаке" объяснили перенос офиса Тедеско на "Открытие Арену"
-
"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной"
-
1
Зидан назвал совпадением встречу с Погба в Дубае
-
Ташаев пропустит матч "Спартак" - "Рубин" из-за условий аренды
-
1
Каррера посетит матч "Ювентус" - "Локомотив" в Лиге Чемпионов
-
3
"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом"
-
Галицкий рассказал о планах по развитию академии "Краснодара"
-
Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!
-
Тедеско поделился ожиданиями от дебютного матча во главе "Спартака"
Турнирные таблицы
|A
|М
|О
|1
|Коринтианс
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Аль-Наср
|3
|3
|4
|РКА Касабланка
|3
|0
|B
|М
|О
|1
|Васко да Гама
|3
|9
|2
|Некакса
|3
|4
|3
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|4
|Саут Мельбурн
|3
|0