ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира

Теги клубный кубок мира фифаливерпуль

ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира

Стало известно, как будет выглядеть эмблема клубного Чемпионата Мира 2019 года, который пройдёт в Катаре.

Символом турнира стал мяч в виде жемчужины на фигурном постаменте.

Цвета - бордовый и бирюзовый - выбраны не случайно. Они символизируют традиции Катара и цвет залива Доха.

Напомним, что КЧМ пройдёт с 11 по 21 декабря. Европу будет представлять победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль".

Не пропустите: Опубликовано первое фото официального мяча Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Битва "красных", сражение "Боруссий" и догоняющий "Сити" против неожиданной выскочки: выделяем 4 матча, которые стоит посмотреть на выходных

Битва "красных", сражение "Боруссий" и догоняющий "Сити" против неожиданной выскочки: выделяем 4 матча, которые стоит посмотреть на выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

A М О
1 Коринтианс Коринтианс 3 7
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3 7
3 Аль-Наср Аль-Наср 3 3
4 РКА Касабланка РКА Касабланка 3 0
B М О
1 Васко да Гама Васко да Гама 3 9
2 Некакса Некакса 3 4
3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
4 Саут Мельбурн Саут Мельбурн 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов