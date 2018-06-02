ФИФА представила официальную телевизионную заставку ЧМ-2018

ФИФА представила официальную телевизионную заставку Чемпионата Мира 2018 года.

Этот видеоролик будет открывать трансляции каждого матча мундиаля, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

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