ФИФА представила официальную телевизионную заставку ЧМ-2018

1 Теги чемпионат мира

ФИФА представила официальную телевизионную заставку ЧМ-2018

ФИФА представила официальную телевизионную заставку Чемпионата Мира 2018 года.

Этот видеоролик будет открывать трансляции каждого матча мундиаля, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

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Strateg

Не хватает медведя в ушанке с балалайкой и бутылкой. Вот это было бы душевно!)

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