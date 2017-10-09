ФИФА представила тройку претендентов на премию Пушкаша

Теги оливье жируарсенал лондон

ФИФА представила тройку претендентов на премию Пушкаша

ФИФА представила тройку претендентов на премию Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола по итогам календарного года.

За приз поборются форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру, вратарь южноафриканской "Бароки" Оскарине Масулуке, а также нападающий женской сборной Венесуэлы U-17 Дейна Кастельянос.

Видео: Гол Оливье Жиру

Видео: Гол Оскарине Масулуке

Видео: Гол Дейны Кастельянос

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