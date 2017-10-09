ФИФА представила тройку претендентов на премию Пушкаша, которая вручается автору лучшего гола по итогам календарного года.

За приз поборются форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру, вратарь южноафриканской "Бароки" Оскарине Масулуке, а также нападающий женской сборной Венесуэлы U-17 Дейна Кастельянос.

Видео: Гол Оливье Жиру

Видео: Гол Оскарине Масулуке

Видео: Гол Дейны Кастельянос

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