ФИФА прекратила финансирование Марадоны

Теги фифадиего марадонааргентина

ФИФА прекратила финансирование Марадоны

ФИФА прекратила финансирование легендарного футболиста Диего Марадоны.

Напомним, что 57-летний аргентинец получал по 11 тысяч евро за каждый день пребывания на ЧМ-2018, также организация оплачивала все его расходы.

Однако из-за недостойного поведения Марадоны во время матча Аргентина - Нигерия ФИФА решила перестать платить ему. Тогда чемпион мира 1986 года, празднуя победный гол "альбиселесте", показывал средний палец.

Кроме того, Марадону предупредили, что если он будет продолжать в том же духе, то получит запрет на посещение стадионов. 

Не пропустите: Марадона рассказал, кого он хотел бы видеть в финале Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов