ФИФА прекратила финансирование Марадоны

ФИФА прекратила финансирование легендарного футболиста Диего Марадоны.

Напомним, что 57-летний аргентинец получал по 11 тысяч евро за каждый день пребывания на ЧМ-2018, также организация оплачивала все его расходы.

Однако из-за недостойного поведения Марадоны во время матча Аргентина - Нигерия ФИФА решила перестать платить ему. Тогда чемпион мира 1986 года, празднуя победный гол "альбиселесте", показывал средний палец.

Кроме того, Марадону предупредили, что если он будет продолжать в том же духе, то получит запрет на посещение стадионов.

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