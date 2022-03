ФИФА презентовала мяч чемпионата мира-2022

Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен

ФИФА презентовала официальный мяч чемпионата мира – 2022, который состоится в Катаре и будет идти с ноября по середину декабря.

Мяч получил имя Al Rihla – в переводе с арабского языка это значит "путешествие".

"Дизайн мяча вдохновлен уникальной катарской архитектурой и национальным флагом государства", – сказано в заявлении ФИФА.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽



Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup



The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h