ФИФА презентовала мяч чемпионата мира-2022
Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен
ФИФА презентовала официальный мяч чемпионата мира – 2022, который состоится в Катаре и будет идти с ноября по середину декабря.
Мяч получил имя Al Rihla – в переводе с арабского языка это значит "путешествие".
"Дизайн мяча вдохновлен уникальной катарской архитектурой и национальным флагом государства", – сказано в заявлении ФИФА.
32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022
Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup
The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h
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