ФИФА примет решение о месте проведения стыков сборной России в отборе ЧМ-2022

Проведение стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022 на территории России находится под вопросом.

Решение по этому поводу примет ФИФА, под эгидой которой пройдут данные игры.

Напомним, что УЕФА уже решил перенести все матчи из России и Украины на нейтральное поле, в том числе финал Лиги Чемпионов.

Стыки с участием сборных России, Польши, Швеции и Чехии запланированы на 24 и 29 марта.

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