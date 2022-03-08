ФИФА приняла решение по матчу Украины в стыках ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о переносе полуфинала стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Шотландии и Украины, сообщается на официальном сайте организации.
Встреча, которая должна была пройти 24 марта, теперь состоится летом. Такое решение было принято по просьбе украинской стороны.
Напомним, что в Украине в настоящее время приостановлены все спортивные соревнования, так как в стране проводится военная операция России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13