ФИФА приняла решение по матчу Украины в стыках ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о переносе полуфинала стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Шотландии и Украины, сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, которая должна была пройти 24 марта, теперь состоится летом. Такое решение было принято по просьбе украинской стороны.

Напомним, что в Украине в настоящее время приостановлены все спортивные соревнования, так как в стране проводится военная операция России.

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