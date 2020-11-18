ФИФА приняла решение вручить награду The Best
ФИФА приняла решение о проведении вручения награды The Best FIFA Football Awards.
Как сообщает Globo Esporte, голосование будет проходить с 25 ноября по 9 декабря. Дата вручения награды пока неизвестна.
Напомним, что ранее ФИФА не собиралась вручать награду в связи с пандемией коронавируса. Вручение "Золотого мяча" также было отменено.
Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, голкиперам мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, болельщикам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.
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|2
|Депортиво Ла-Корунья
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|Клуб Брюгге
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