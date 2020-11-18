ФИФА приняла решение вручить награду The Best

ФИФА приняла решение о проведении вручения награды The Best FIFA Football Awards.

Как сообщает Globo Esporte, голосование будет проходить с 25 ноября по 9 декабря. Дата вручения награды пока неизвестна.

Напомним, что ранее ФИФА не собиралась вручать награду в связи с пандемией коронавируса. Вручение "Золотого мяча" также было отменено.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, голкиперам мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, болельщикам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.

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