ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала желтые карточки игроков перед стыковыми матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает BBC.
По сведениям источника, аннулированы предупреждения у 107 игроков. Таким образом, футболисты не получат дисквалификацию на финал стыков, если получат желтые карточки в полуфинальных матчах.
Расписание полуфинальных стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
24 марта
Россия - Польша
Португалия - Турция
Швеция - Чехия
Уэльс - Австрия
Италия - Северная Македония
Шотландия - Украина
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