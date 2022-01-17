ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022

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ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала желтые карточки игроков перед стыковыми матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает BBC.

По сведениям источника, аннулированы предупреждения у 107 игроков. Таким образом, футболисты не получат дисквалификацию на финал стыков, если получат желтые карточки в полуфинальных матчах.

Расписание полуфинальных стыковых матчей отбора ЧМ-2022. 

24 марта

Россия - Польша
Португалия - Турция
Швеция - Чехия
Уэльс - Австрия
Италия - Северная Македония
Шотландия - Украина

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