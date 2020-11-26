ФИФА приспустила флаги у штаб-квартиры в связи со смертью Марадоны
ФИФА в твиттере опубликовал заявление в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, который вчера, 25 ноября, скончался в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.
"Сегодня у Дома ФИФА были приспущены флаги, мы все скорбим из-за смерти великого Диего Марадоны", - говорится в сообщении.
Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.
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