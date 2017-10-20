ФИФА призвали смягчить правило смены футбольного гражданства

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ФИФА призвали смягчить правило смены футбольного гражданства

Глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни обратился к ФИФА с призывом смягчить правило смены футбольного гражданства.

"В последние годы появилось множество проблем, которые связаны с тем, что мир меняется, миграция меняется. В Африке, в Азии, в КОНКАКАФ. Сейчас подходящее время, чтобы обратить на это внимание и поискать решения, чтобы не навредить футбольной целостности" - цитирует функционера Reuters.

Стоит отметить, что сейчас действует правило, согласно которому футболист, сыгравший официальный матч за одну сборную, не имеет права выступать за другую даже в случае смены гражданства.

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