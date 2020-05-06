ФИФА расследует трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед"

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ФИФА расследует трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед"

"Сампдория" намерена получить 10 процентов от трансфера португальского полузащитника Бруну Фернандеша из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.

По сведениям издания, итальянский клуб обратился с соответствующей жалобой в ФИФА, которая проведет расследование трансфера игрока. "Сампдория" продала португальца в "Спортинг" в 2017 году и итальянцы утверждают, что они сохранили за собой 10 процентов от суммы следующего трансфера хавбека.

25-летний Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" в январе 2020 года за 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев девять матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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