ФИФА расследует трансфер Понсе в "Спартак"

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ФИФА расследует трансфер Понсе в "Спартак"

Аргентинский клуб "Ньюэллз Олд Бойз" обратился с жалобой в ФИФА по поводу трансфера аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе из римской "Ромы" в московский "Спартак" летом 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

"Ньюэллз Олд Бойз" требует от "Ромы" более двух миллионов евро, так как в клубе уверены, что итальянцы совершили акт мошенничества при продаже Понсе в "Спартак". Аргентинский клуб владел 40 процентной долей от трансфера игрока, но официально он бы продан за три миллиона евро. Одновременно с этим из "Ромы" в "Спартак" за 2,5 миллиона евро перешел вратарь Андреа Романьоли, стоимость которого на сайте Transfermarkt оценивается всего в 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Понсе провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

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