ФИФА расследует трансферную деятельность "Вильярреала" и "Валенсии"

ФИФА начала расследование в отношении "Вильярреала" и "Валенсии", сообщает Marca.

По сведениям издания, Международная федерация футбола открыла дело против испанских клубов в связи с возможным нарушением правил подписания несовершеннолетних игроков.

Ранее за аналогичные нарушения трансферным баном наказывались "Реал", "Барселона" и "Атлетико".

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