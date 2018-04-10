ФИФА рассматривает вопрос о запрете передачи игроков в аренду, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

Сообщается, что этой проблеме в Международной федерации футбола уделяется внимание на протяжении уже нескольких месяцев. Как считают в ФИФА ведущие европейские клубы начали спекулировать на передаче не нужных им футболистов в аренду с последующей их выгодной продажей. Ожидается, что итоговое решение по данному вопросу организация может вынести уже в октябре текущего года.

Отметим, что только туринский "Ювентус" в текущем сезона раздал по арендам 41-го своего футболиста.

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