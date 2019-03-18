ФИФА рассмотрит апелляцию "Челси" до лета
ФИФА не будет затягивать с рассмотрением апелляции "Челси" по запрету на трансферы, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, Международная федерация футбола планирует принять решение по лондонскому клубу до открытия летнего ТО.
Напомним, что ФИФА запретила "Челси" регистрировать новичков до июня 2020 года.
"Синие" наказаны за нарушения при переходах несовершеннолетних футболистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14