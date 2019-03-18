ФИФА рассмотрит апелляцию "Челси" до лета

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ФИФА рассмотрит апелляцию "Челси" до лета

ФИФА не будет затягивать с рассмотрением апелляции "Челси" по запрету на трансферы, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Международная федерация футбола планирует принять решение по лондонскому клубу до открытия летнего ТО.

Напомним, что ФИФА запретила "Челси" регистрировать новичков до июня 2020 года.

"Синие" наказаны за нарушения при переходах несовершеннолетних футболистов.

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