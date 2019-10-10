ФИФА разрешила игроку "Барселоны" Фати выступать за сборную Испании

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ФИФА разрешила игроку "Барселоны" Фати выступать за сборную Испании

ФИФА разрешила 16-летнему форварду "Барселоны" Ансу Фати выступать за сборную Испании. Об этом сообщает Marca.

Напомним, нападающий получил гражданство в сентября этого года. 

Ранее Фати был вызван в молодежную сборную Испании, однако не смог сыграть из-за того, что юридические процедуры еще не были завершены.

В этом сезоне футболист выступал в 5 матчах за "Барсу", отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

А еще: Лунин, Фати и Винисиус включены в сборную лучших молодых игроков Примеры по версии Marсa| http://soccernews.ru
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