ФИФА разрешила игроку "Барселоны" Фати выступать за сборную Испании

ФИФА разрешила 16-летнему форварду "Барселоны" Ансу Фати выступать за сборную Испании. Об этом сообщает Marca.

Напомним, нападающий получил гражданство в сентября этого года.

Ранее Фати был вызван в молодежную сборную Испании, однако не смог сыграть из-за того, что юридические процедуры еще не были завершены.

В этом сезоне футболист выступал в 5 матчах за "Барсу", отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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