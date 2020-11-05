ФИФА разрешила "Ростову" дозаявить белорусского защитника
Новичок "Ростова" Александр Павловец сможет играть за донскую команду в самое ближайшее время.
По информации "РБ-Спорт", ФИФА разрешила "жёлто-синим" дозаявить 24-летнего футболиста.
Сообщается, что "Ростов" временно зарегистрирует белоруса, подписанного в середине октября.
Ранее статус Павловца был спорным из-за позиции его бывшего клуба - брестского "Динамо", которое отказалось согласовывать переход игрока.
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