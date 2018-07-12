ФИФА рекомендовала не показывать красивых девушек слишком часто во время трансляции матчей
Международная федерация футбола рекомендовала телевизионным компаниями не показывать красивых девушек слишком часто во время трансляции матчей.
Такую просьбу своей организации глава департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиечи объяснил тем, что подобным образом футбол пропагандирует сексизм. Кроме того, подчеркивается, что из-за демонстрации привлекательных девушек в эфире растет число случаев, когда болельщики мужского пола пристают к представительницам прекрасной половины человечества.
Напомним, российские врачи спасли дочь президента ФИФА. | soccernews.ru
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