ФИФА: "Решения, которые принял МОК, не повлияют на ход подготовки к Чемпионату Мира-2018 в России"

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ФИФА: "Решения, которые принял МОК, не повлияют на ход подготовки к Чемпионату Мира-2018 в России"

ФИФА прокомментировала решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который запретил российским спортсменам выступать на зимних Олимпийских играх 2018 под флагом РФ, а также пожизненно дисквалифицировал президента РФС Виталия Мутко.

"Принятые решения не повлияют на ход подготовки к чемпионату мира-2018 в России. Мы продолжим работу, чтобы провести турнир в наилучшем виде", - говорится в заявлении ФИФА.

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