ФИФА решила упразднить Кубок Конфедераций

ФИФА приняла решение упразднить Кубок Конфедераций, об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино.

По его словам, с 2021 года вместо Кубка Конфедераций будет проводиться расширенный Чемпионат Мира среди клубов.

Этот турнир планируется проводить в течение 18 дней один раз в четыре года. Цель таких изменений - привлечь новых инвесторов.

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