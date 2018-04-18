ФИФА решила упразднить Кубок Конфедераций
ФИФА приняла решение упразднить Кубок Конфедераций, об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино.
По его словам, с 2021 года вместо Кубка Конфедераций будет проводиться расширенный Чемпионат Мира среди клубов.
Этот турнир планируется проводить в течение 18 дней один раз в четыре года. Цель таких изменений - привлечь новых инвесторов.
Не пропустите: Инфантино заинтересован в расширении Чемпионата Мира до 48 сборных. | http://soccernews.ru
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|Группа A
|М
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|1
|Португалия
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|3
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|Группа B
|М
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|Германия
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