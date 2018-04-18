ФИФА решила упразднить Кубок Конфедераций

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ФИФА решила упразднить Кубок Конфедераций

ФИФА приняла решение упразднить Кубок Конфедераций, об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино.

По его словам, с 2021 года вместо Кубка Конфедераций будет проводиться расширенный Чемпионат Мира среди клубов. 

Этот турнир планируется проводить в течение 18 дней один раз в четыре года. Цель таких изменений - привлечь новых инвесторов. 

Не пропустите: Инфантино заинтересован в расширении Чемпионата Мира до 48 сборных. | http://soccernews.ru

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