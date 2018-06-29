ФИФА сделала замечание Марадоне

ФИФА не оставила без внимания поведение легенды футбола Диего Марадоны на матче Аргентина - Нигерия.

Напомним, что после забитого гола Марадона начал показывать средние пальцы.

"Диего Марадона один из величайших футболистов в истории, он входит в программу "Легенды футбола". Мы ждем, что действующие и бывшие футболисты, сотрудники, фанаты будут вести себя уважительно, а такие личности, как Марадона, Пуйоль или Дзанетти и вовсе у всех на виду" - заявили в ФИФА.

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