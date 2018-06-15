ФИФА сделала заявление касательно посещаемости на матче Египет - Уругвай

В ФИФА прокомментировали низкую посещаемость на игре Египет - Уругвай (0:1).

"Мы можем подтвердить, что официальная посещаемость игры между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге составляет 27 015 зрителей. Официальная вместимость стадиона - 33 061. Тот факт, что число зрителей отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки болельщиков в день игры), которые в настоящее время изучаются ФИФА" - заявили в пресс-службе ФИФА.

Отметим, что этот матч собрал худшую за восемь лет посещаемость на Чемпионатах Мира.

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