ФИФА сделала заявление по поводу отмены матча Бразилия - Аргентина

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ФИФА сделала заявление по поводу отмены матча Бразилия - Аргентина

ФИФА отреагировала на произошедшее во время матча квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Бразилии и Аргентины.

Напомним, что игра была прервана в самом начале из-за появления на поле сотрудников полиции, которые хотели задержать четырёх футболистов "альбиселесте".

Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндиа нарушили бразильское законодательство, приехав в страну из Великобритании и проигнорировав обязательный двухнедельный карантин.

"После решения официальных лиц матч Бразилия - Аргентина был приостановлен. Более подробная информация будет представлена позже", - говорится в официальном заявлении ФИФА.

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