ФИФА сделала заявление по поводу отмены матча Бразилия - Аргентина
ФИФА отреагировала на произошедшее во время матча квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Бразилии и Аргентины.
Напомним, что игра была прервана в самом начале из-за появления на поле сотрудников полиции, которые хотели задержать четырёх футболистов "альбиселесте".
Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндиа нарушили бразильское законодательство, приехав в страну из Великобритании и проигнорировав обязательный двухнедельный карантин.
"После решения официальных лиц матч Бразилия - Аргентина был приостановлен. Более подробная информация будет представлена позже", - говорится в официальном заявлении ФИФА.
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