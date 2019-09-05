ФИФА собирается построить футбольную школу во Владивостоке

Накануне состоялась встреча главы ФИФА Джанни Инфантино с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой швейцарский чиновник объявил о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.

Позднее эту информацию подтвердил и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Школа - совместный проект РФС и ФИФА. Мы решили открыть её здесь, потому что Дальний Восток - большой регион, в котором есть перспективы. Однако существуют и определённые проблемы с инфраструктурой. Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с Инфантино, говорили много и конструктивно", - сказал Дюков.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в свою очередь, озвучил размер ожидаемых от ФИФА инвестиций.

"Полностью поддерживаю идею Инфантино. Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея - сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным. По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка 5 миллионов долларов. Поэтому его приезд - это знаменательное событие", - сказал Кожемяко.

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