ФИФА связалась с Родченковым для обсуждения допинга в российском футболе

Теги россияфифа

ФИФА связалась с Родченковым для обсуждения допинга в российском футболе

ФИФА связалась с бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, международная федерация передала информатору WADA список вопросов о допинге в российском футболе. 

Напомним, что ранее на основании заявлений Родченкова были дисквалифицированы многие российские спортсмены.

Не пропустите: У России могут отобрать право проведения ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов