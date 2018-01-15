ФИФА связалась с Родченковым для обсуждения допинга в российском футболе

ФИФА связалась с бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, международная федерация передала информатору WADA список вопросов о допинге в российском футболе.

Напомним, что ранее на основании заявлений Родченкова были дисквалифицированы многие российские спортсмены.

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