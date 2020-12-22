ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера

Теги йозеф блаттерфифа

ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера

Против бывшего президента международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера может быть выдвинуто уголовное дело, сообщает официальный сайт организации.

ФИФА провела внутреннее расследование, которые выявило большие денежные растраты в период президентства Блаттера. Выяснилось, что компании-подрядчики потратили более 158 миллионов долларов на реконструкцию здания с проектом музея ФИФА в Цюрихе, которым организация не владеет. Общая стоимость проекта составляет 565 миллионов долларов, что значительно превышает стандартные рыночные цены.

"Мы учли огромные затраты на музей ФИФА, а также работу предыдущего руководства организации, поэтому провели внутреннее расследование. Мы были вынуждены обратиться в прокуратуру, так как должны выполнять финансовые обязательства, оставленные предыдущей администрацией", - сказал первый заместитель генсека ФИФА Аласдер Белла.

84-летний Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы. Функционер был отправлен в отставку в связи с халатностью и хищениями.

Не пропустите: В Испании выбрали лучшего тренера года. Награду разделили два специалиста. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"

Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов