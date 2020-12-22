ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера

Против бывшего президента международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера может быть выдвинуто уголовное дело, сообщает официальный сайт организации.

ФИФА провела внутреннее расследование, которые выявило большие денежные растраты в период президентства Блаттера. Выяснилось, что компании-подрядчики потратили более 158 миллионов долларов на реконструкцию здания с проектом музея ФИФА в Цюрихе, которым организация не владеет. Общая стоимость проекта составляет 565 миллионов долларов, что значительно превышает стандартные рыночные цены.

"Мы учли огромные затраты на музей ФИФА, а также работу предыдущего руководства организации, поэтому провели внутреннее расследование. Мы были вынуждены обратиться в прокуратуру, так как должны выполнять финансовые обязательства, оставленные предыдущей администрацией", - сказал первый заместитель генсека ФИФА Аласдер Белла.

84-летний Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы. Функционер был отправлен в отставку в связи с халатностью и хищениями.

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