ФИФА уличила во лжи капитана сборной Никарагуа, заявившего, что он не голосовал за Месси
ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры, который ранее утверждал, что не голосовал за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года.
Международная организация опубликовала форму для голосования за подписью футболиста и печатью Федерации футбола его страны.
Не пропустите: Тренер сборной Судана подтвердил махинации ФИФА в голосовании за лучшего игрока года (фото документа). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
L’Equipe признал Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1
-
Болельщиков "Спартака" заперли в клетке во время матча с КАМАЗом (видео)
-
ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром
-
Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА
-
Головин включён в символическую сборную седьмого тура Лиги 1
Лента новостей
-
СМИ узнали о готовности Алексея Миранчука сыграть с "Зенитом"
-
Хави хочет видеть в "Барселоне" Стерлинга
-
1
ФИФА уличила во лжи капитана сборной Никарагуа, заявившего, что он не голосовал за Месси
-
"Тоттенхэм" назвал стоимость Кейна
-
Федерация футбола Египта обвинила ФИФА в потере голосов за Салаха
-
СМИ: Цорн настаивал на увольнении Кононова из "Спартака", Михайлов, Джикия и Зобнин - заступились за тренера
-
1
Тренер сборной Судана подтвердил махинации ФИФА в голосовании за лучшего игрока года (фото документа)
-
"Факел" выступил с официальным заявление касательно инцидента с болельщиками и пожарными
-
L’Equipe признал Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1
-
"Ювентус" нашёл усиление обороны в "Байере"
-
Болельщиков "Спартака" заперли в клетке во время матча с КАМАЗом (видео)
-
Вингер "Реала" Родриго едва не побил исторический рекорд Роналдо
-
Романцев - о ситуации в "Спартаке": "Надо набраться терпения, сейчас идёт строительство по сути новой команды"
-
Харви Эллиот стал рекордсменом "Ливерпуля"
-
ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром
-
"Краснодар" пропустил 500-й гол в истории клуба
-
Винисиус Жуниор объяснил, почему заплакал после гола "Осасуне"
-
Венгер: "Манчестер Юнайтед" - это работа мечты"
-
Конте установил клубный рекорд "Интера"
-
Сёмин высказался о вылете "Локомотива" из Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2