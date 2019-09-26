ФИФА уличила во лжи капитана сборной Никарагуа, заявившего, что он не голосовал за Месси

ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры, который ранее утверждал, что не голосовал за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года.

Международная организация опубликовала форму для голосования за подписью футболиста и печатью Федерации футбола его страны.

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