ФИФА уличила во лжи капитана сборной Никарагуа, заявившего, что он не голосовал за Месси

1 Теги барселоналионель мессиникарагуафифа

ФИФА уличила во лжи капитана сборной Никарагуа, заявившего, что он не голосовал за Месси

ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры, который ранее утверждал, что не голосовал за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси при выборе лучшего игрока года.

Международная организация опубликовала форму для голосования за подписью футболиста и печатью Федерации футбола его страны.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

И тут Хрыстя кончила, пронесло идола)

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