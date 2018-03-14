ФИФА: "Уверены, что все 32 участвующие команды сделают ЧМ-2018 незабываемым событием"



Представитель ФИФА Тейсса Плам прокомментировала информацию о том, что британские политики и члены королевской семьи не приедут на Чемпионат Мира-2018.

"Будучи мировым руководящим органом футбола, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают турнир незабываемым событием.

Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, то каждая страна независимо принимает решение о своем участии", – приводят слова представителя ФИФА российские СМИ.

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