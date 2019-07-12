ФИФА ужесточила наказание за проявление расизма

ФИФА приняла решение изменить систему наказаний за проявление расизма во время футбольных матчей.

Как сообщает Reuters, теперь минимальный срок дисквалификации футболистов за подобное нарушение составит 10 матчей.

Что касается клубов, то за расистские оскорбления со стороны болельщиков команды будут наказываться крупными штрафами и частичным закрытием трибун.

Кроме того, арбитр получит право прекращать матч из-за проявления дискриминации. В таких случаях игры могут вовсе отменять.

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