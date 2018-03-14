ФИФА в шоке от возможных бойкотов ЧМ-2018

Возможные бойкоты Чемпионата Мира-2018 сильно озадачили ФИФА, сообщает AS.

По сведениям издания, чиновники организации буквально находятся в панике от призывов не участвовать в мундиале. Президент организации Джанни Инфантино также очень обеспокоен данной ситуацией.

Ранее сообщалось, что бойкотировать ЧМ-2018 может сборная Англии из-за отравления бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля. Кроме того в Англии опасаются антибританских настроений в России, которые могут привести к агрессии со стороны российских фанатов.

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