ФИФА в видеоролике продемонстрировала, как будет работать система видеонаблюдения на Чемпионате Мира

ФИФА в видеоролике на своем официальном сайте продемонстрировала, как будет работать система видеонаблюдения на Чемпионате Мира в России. Предлагаем с ним ознакомиться.

Напомним, Салах готов сыграть против сборной Уругвая. | soccernews.ru