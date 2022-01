ФИФА выбрала лучший гол года

Фото: инстаграм Эрика Ламелы/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Севильи" Эрик Ламела стал автором самого красивого гола года по версии ФИФА.

Лучшим признан гол Ламелы рабоной в матче за "Тоттенхэм" против "Арсенала". В борьбе за почетный приз аргентинец опередил Патрика Чеха ("Байер"/сборная Чехии) и Мехди Тареми ("Порту"/Иран).

Lamela and rabona go hand in hand

#GoalOfTheDay // @SpursOfficial pic.twitter.com/A9hhC1bl8r