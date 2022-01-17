ФИФА выбрала лучший гол года

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ФИФА выбрала лучший гол года

Фото: инстаграм Эрика Ламелы/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Севильи" Эрик Ламела стал автором самого красивого гола года по версии ФИФА.

Лучшим признан гол Ламелы рабоной в матче за "Тоттенхэм" против "Арсенала". В борьбе за почетный приз аргентинец опередил Патрика Чеха ("Байер"/сборная Чехии) и Мехди Тареми ("Порту"/Иран).

В нынешнем сезоне 29-летний Ламела провел за "Севилью" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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