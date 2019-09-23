ФИФА выбрала лучшего тренера 2019 года

Лучшим тренером в 2019 году по версии ФИФА признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Немецкий специалист получил приз на церемонии награждения, которая состоялась в Милане.

В борьбе за награду 52-летний Клопп опередил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу и наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов и финишировал на втором месте в английской Премьер-лиге.

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