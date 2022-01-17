ФИФА выбрала лучшего тренера года

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ФИФА выбрала лучшего тренера года

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером по итогам 2021 года по версии ФИФА.

Немецкий специалист получил награду The Best, опередив в борьбе за почетный приз Роберто Манчини (сборная Италии) и Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити").

48-летний Тухель тренирует "Челси" с января 2021 года. Под его руководством "аристократы" выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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