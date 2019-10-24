ФИФА выбрала место проведения Клубного Чемпионата Мира 2021 года

Стало известно, где пройдёт Клубный Чемпионат Мира в 2021 году.

Совет ФИФА доверил проведение турнира Китаю. Заявка Пекина была поддержана единогласно.

Напомним, что с 2021 года клубное мировое первенство будет разыгрываться один раз в 4 года.

Что касается числа участников соревнования, то оно вырастет до 24. Из них треть будет представлять Европу.

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