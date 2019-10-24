ФИФА выбрала место проведения Клубного Чемпионата Мира 2021 года

Теги клубный кубок мира фифакитай (кнр)

ФИФА выбрала место проведения Клубного Чемпионата Мира 2021 года

Стало известно, где пройдёт Клубный Чемпионат Мира в 2021 году.

Совет ФИФА доверил проведение турнира Китаю. Заявка Пекина была поддержана единогласно.

Напомним, что с 2021 года клубное мировое первенство будет разыгрываться один раз в 4 года.

Что касается числа участников соревнования, то оно вырастет до 24. Из них треть будет представлять Европу.

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