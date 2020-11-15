ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса
ФИФА выплатит "Ливерпулю" около 2,2 миллиона евро в качестве компенсации за травму защитника Джо Гомеса, который получил повреждение колена в расположение сборной Англии. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что из-за этой травмы 3-летний игрок пропустит большую часть сезона. Отметим, что центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк также выбыл на долгий срок из-за повреждения.
По данным источника, компенсация будет выплачена, чтобы покрыть зарплату Гомеса, составляющую 80 000 фунтов.
Отметим, все игроки сборной Англии попадают под программу защиты клубов ФИФА.
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