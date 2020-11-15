ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса

Теги ливерпультравмыджо гомес

ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса

ФИФА выплатит "Ливерпулю" около 2,2 миллиона евро в качестве компенсации за травму защитника Джо Гомеса, который получил повреждение колена в расположение сборной Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что из-за этой травмы 3-летний игрок пропустит большую часть сезона. Отметим, что центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк также выбыл на долгий срок из-за повреждения.

По данным источника, компенсация будет выплачена, чтобы покрыть зарплату Гомеса, составляющую 80 000 фунтов.

Отметим, все игроки сборной Англии попадают под программу защиты клубов ФИФА.

Не пропустите: "Ливерпуль" ищет центрального защитника, в шорт-листе клуба уже 7 игроков| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "МЮ" Таллес во второй раз заразился коронавирусом

Защитник "МЮ" Таллес во второй раз заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов