ФИФА высказалась о возможной отмене дисквалификации Платини

Теги фифамишель платини

ФИФА высказалась о возможной отмене дисквалификации Платини

ФИФА не намерена отменять дисквалификацию экс-президента УЕФА Мишеля Платини.

"Платини был дисквалифицирован за нарушение кодекса этики ФИФА. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение комитета ФИФА по этике, подтвердив обвинения, но сократил срок бана с шести до четырех лет. Для ФИФА и CAS всегда было очевидно, что Платини никогда не находился в Швейцарии под расследованием по уголовному делу. Состав уголовного преступления в швейцарском законодательстве отличается от факторов, принимаемых во внимание комитетом по этике.

Ни комитет ФИФА по этике, ни CAS никогда не рассматривали вопрос, совершил ли Платини уголовное преступление или нет. Решение CAS, что Платини совершил ряд нарушений кодекса этики было подтверждено Федеральным судом Швейцарии" - заявили в ФИФА.

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