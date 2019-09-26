ФИФА выступила с заявлением по поводу не учета голосов членов египетской федерации за Салаха

Теги ливерпульмохамед салахегипетфифа

ФИФА выступила с заявлением по поводу не учета голосов членов египетской федерации за Салаха

Пресс-служба ФИФА прокомментировали обвинения федерации футбола Египта, которая заявила, что ее голоса за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха не были учтены в голосовании за звание лучшего футболиста года.

"Бланк голосования был признан недействительным, так как подписи были выполнены заглавными буквами. Кроме того, бланки не были подписаны генеральный секретарем федерации, что является требованием для учета голоса", - приводит заявление ФИФА AP News.

Напомним, что победителем голосования стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который набрал 46 очков. Вторым стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), третьим - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

Не пропустите: ФИФА уличила во лжи капитана сборной Никарагуа, заявившего, что он не голосовал за Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" по "делу Гризманна"

Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" по "делу Гризманна"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов