ФИФА выступила с заявлением по поводу не учета голосов членов египетской федерации за Салаха

Пресс-служба ФИФА прокомментировали обвинения федерации футбола Египта, которая заявила, что ее голоса за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха не были учтены в голосовании за звание лучшего футболиста года.

"Бланк голосования был признан недействительным, так как подписи были выполнены заглавными буквами. Кроме того, бланки не были подписаны генеральный секретарем федерации, что является требованием для учета голоса", - приводит заявление ФИФА AP News.

Напомним, что победителем голосования стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который набрал 46 очков. Вторым стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), третьим - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

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