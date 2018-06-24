ФИФА занялась расследованием провокаций Джаки и Шакири

ФИФА занялась расследованием действий полузащитников сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири.

Напомним, что оба футболиста во время празднования своих голов в матче с Сербией показывали руками двуглавого орла - символ Великой Албании.

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Джаки и Шакири. Пока неизвестно, какое наказание им может грозить.

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