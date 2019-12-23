ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу в КЧМ с фанатами

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ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу в КЧМ с фанатами

Скандалом завершилась церемония награждения игроков "Ливерпуля" в связи с их победой в Клубном Чемпионате Мира.

Футболисты "красных" хотели разделить триумф со своими болельщиками, но представители ФИФА заблокировали им проход на трибуны.

Такие действия были мотивированы соображениями безопасности, однако "Ливерпуль" выступил с критикой произошедшего, подчеркнув, что ситуация получилась абсурдной и нелепой.

Стоит отметить, что в Катар прилетели около 1500 фанатов "скаузеров", которые в финале КЧМ минимально обыграли "Фламенго".

Не пропустите: "Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал.| http://soccernews.ru
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