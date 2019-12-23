ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу в КЧМ с фанатами
Скандалом завершилась церемония награждения игроков "Ливерпуля" в связи с их победой в Клубном Чемпионате Мира.
Футболисты "красных" хотели разделить триумф со своими болельщиками, но представители ФИФА заблокировали им проход на трибуны.
Такие действия были мотивированы соображениями безопасности, однако "Ливерпуль" выступил с критикой произошедшего, подчеркнув, что ситуация получилась абсурдной и нелепой.
Стоит отметить, что в Катар прилетели около 1500 фанатов "скаузеров", которые в финале КЧМ минимально обыграли "Фламенго".
Не пропустите: "Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал.| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Артета определил первую трансферную цель для "Арсенала"
-
Агент Абреу сделал заявление об интересе ЦСКА к игроку
-
ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу в КЧМ с фанатами
-
1
Вратарь сборной Англии залпом выпил алкогольный коктейль
-
Форвард "Ред Булл Зальцбург" Холанд выбирает между двумя клубами
-
Фанаты "Наполи" угрожали поубивать футболистов в конце матча с "Сассуоло"
-
"Реал" показал лучший результат за последние 32 года по пропущенным голам в 18 турах Примеры
-
СМИ узнали, сколько Манджукич заработает в "Аль-Духаиле"
-
Дибала стал лучшим бомбардиром в истории Суперкубка Италии
-
Чистяков назвал главную задачу "Ростова" на сезон
-
Сон Хын Мин получил три прямые красные карточки за 2019 год, подобного в АПЛ не было с прошлого века
-
Почти 14 лет "Реал" не завершал два матча подряд нулевыми ничьими
-
"Валенсия" поборется за трансферную цель ПСЖ
-
"Урал" нацелился на форварда ЦСКА
-
Зидан прокомментировал ничью с "Атлетиком"
-
1
Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира
-
"Тоттенхэм" начал официальное расследование расистского инцидента с участием Рюдигера
-
Главные новости дня: 22 декабря
-
11
"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед
-
"Наполи" на последних минутах вырвал победу над "Сассуоло"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12