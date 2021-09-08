ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит"

Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильским форвардам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября, сообщают "РИА Новости".

Такое наказание наложено на футболистов, так как российский клуб отозвал их из расположения сборной Бразилии, которая проводит матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В ответ на это бразильская конфедерация футбола отправила жалобу в ФИФА.

Таким образом, Малком и Клаудиньо пропустят матч чемпионата России с "Ахматом" (11 сентября) и поединок группового этапа Лиги Чемпионов с "Челси" (14 сентября).

В нынешнем сезоне 24-летний Малком провел четыре матча и забил один гол. На счету 24-летнего Клаудиньо два матча.

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