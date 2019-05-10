ФИФА запретила Райоле три месяца заниматься агентской работой

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ФИФА запретила Райоле три месяца заниматься агентской работой

ФИФА на своём официальном сайте объявила о решении отстранить Мино Райолу от агентской работы.

Международная федерация футбола постановила, что голландец не имеет права заниматься агентской деятельностью на протяжении трёх месяцев.

Кроме того, на два месяца дисквалифицирован двоюродный брат Райолы Винченцо.

Ранее агенты были отстранены на аналогичные сроки Федерацией футбола Италии.  

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