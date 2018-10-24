ФИФА запретит "Барселоне" проведение матча Примеры в США

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ФИФА запретит "Барселоне" проведение матча Примеры в США
ФИФА не позволит "Барселоне" провести матч 21-го тура чемпионата Испании с "Жироной" в США, сообщает sport.es.

По сведениям издания, такое решение будет объявлено на совете ФИФА, который пройдет 26 октября.

Ранее сообщалось, что матч "Жирона" - "Барселона" может пройти в Майами 27 января. Этот матч может стать первым для Примеры, который пройдет в США.

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